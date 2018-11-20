 АВТОСТАТ | Volvo с 1 января 2019 года увеличит цены в среднем на 1,9%

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20.11.18 Прочитали 675 раз

Volvo с 1 января 2019 года увеличит цены в среднем на 1,9%

Volvo с 1 января 2019 года увеличит цены в среднем на 1,9%

Мониторинг цен на новые автомобили

24.10.18

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Компания Volvo Сar Russia объявила об увеличении рекомендованных розничных цен с нового 2019 года. В среднем по всему модельному ряду Volvo цены вырастут на 1,9%. Стоимость опций и пакетов для всех моделей бренда будет также увеличена – на 4%, сообщает пресс-служба Volvo Сar Russia. 

«Понимая, что в связи с увеличением с января 2019 года ставки НДС многие клиенты постараются приобрести автомобиль до нового года, мы заручились дополнительными производственными квотами и готовы удовлетворить повышенный спрос в ноябре и декабре», – комментирует Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia.

В зависимости от модели и двигателя автомобиля изменение прайс-листа с 1 января составит от 12 тысяч до 107 тыс. рублей. Сильнее всего подорожают модели ХС90, V90 Cross Country и XC60.

Также в новом году изменится доступный российским клиентам ассортимент двигателей для некоторых моделей Volvo. Бизнес-седан Volvo S90 теперь можно будет приобрести с наиболее мощным дизельным двигателем D5 (235 л.с., полный привод). В то же время прекратятся поставки V40 Cross Country с самым мощным бензиновым двигателем T5 (245 л.с.). Модель V40 Cross Country останется доступна для заказа с дизельным двигателем D2 (120 л.с.) и бензиновыми T3 (152 л.с.) и T4 (190 л.с., с передним или полным приводом) вплоть до момента снятия с производства в середине 2019 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2019 года компания Volvo Cars начнет продажи в России новой модели Volvo V60 Cross Country, а в августе на российском рынке появится новый седан S60. Между тем поставки в Россию моделей Volvo S60, Volvo S60 Cross Country и V60 Cross Country предыдущего поколения завершены.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены премиум-марки volvo

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