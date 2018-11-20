АВТОВАЗ может выпустить ультрабюджетную версию LADA XRAY

АВТОВАЗ готовится выпустить в России "высокий хэтчбек" LADA XRAY в так называемой "нулевой" комплектации. Первые экземпляры уже начали сходить с конвейера. В распоряжении "Российской газеты" появились снимки автомобиля в минимальном исполнении Е0. Машина, окрашенная в эмаль "Черная жемчужина", отличается 15-дюймовыми штампованными дисками, черными неокрашенными дверными ручками и отсутствием противотуманных фар.

LADA XRAY Xray получил следующее оснащение: кондиционер, аудиоподготовку, подушку безопасности водителя, обогрев передних сидений, электростеклоподъемники передних дверей и электрогидроусилитель руля, а также оборудование для обеспечения активной безопасности, в число которого включены система курсовой устойчивости (ESC), антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS), электронная система распределения тормозных усилий (EBD), противобуксовочная система (TCS), система помощи при старте на подъеме (HSА).

Бюджетная версия хэтчбека оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и работает в паре с "вазовской" механической коробкой передач.

Точная стоимость новой комплектации пока неизвестна, как и сроки ее появления. Вполне возможно, что продажи начнутся в ближайшее время. На сегодняшний день LADA XRAY доступен в 15 комплектациях по цене от 629 тыс. 900 рублей до 860 тыс. 900 рублей. Предположительно, ценник на новую версию LADA XRAY будет начинаться от 600 тыс. рублей.

Отметим, что в семействе LADA Vesta уже имеется "пустая" комплектация. Стоимость седана Vesta в базовой комплектации "Классик" составляет 594 тыс. 900 рублей, а следующая комплектация "Классик-Старт" обойдется в 619 тыс. 900 рублей.

Напомним, в октябре стартовали продажи внедорожной версии LADA XRAY Cross. Новинка оснащается двигателем 1,8 л (122 л.с.) и механической коробкой переключения передач. Автомобиль получил оригинальные передние бамперы, черные накладки на колесные арки и пороги, молдинги на дверях и новый задний бампер с интегрированной накладкой, а также рейлинги на крыше. Благодаря установке 17-дюймовых колес и более длинных пружин дорожный просвет автомобиля увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Для LADA XRAY Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC). Автомобиль предлагается в трех основных комплектациях – Classic, Comfort и Luxe, для которых доступны два пакета опций. Цены на новинку варьируются от 729 тыс. 900 рублей до 888 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года продажи высокого хэтчбека LADA XRAY на российском рынке составили 29006 автомобилей, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате LADA XRAY вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей на российском рынке.