Производство обновленной Mazda6 начнется в России до конца 2018 года

Завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке до конца 2018 года начнет производство обновленного седана Mazda6. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия. В продаже у российских дилеров новинка появится на стыке уходящего 2018 и наступающего 2019 года, добавили в российском представительстве Mazda.

Напомним, обновленная Mazda6 была представлена в ноябре 2017 года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Седан можно отличить от предшественника благодаря радиаторной решетке другой формы, модернизированным бамперам, слегка измененным задним фонарям. Кроме того, «шестерка» получила полностью светодиодную адаптивную переднюю оптику, а также активные элементы в воздухозаборнике переднего бампера, которые закрываются на высокой скорости и улучшают аэродинамику. В салоне появилась новая передняя панель, другие сиденья, а также иная приборка, которая может быть полностью цифровой. Что касается технической части, то инженеры перенастроили подвеску, модернизировали рулевое управление, а также усилили структуру кузова.

Базовый мотор для обновленной Mazda6 – 2,0-литровый бензиновый атмосферник, выдающий 150 л.с. и 213 Нм крутящего момента (от 1 млн 431 тыс. руб.). Кроме того, доступен усовершенствованный двигатель рабочим объемом 2,5 л, отдача которого увеличилась со 192 до 194 л.с. (258 Нм). Такой седан обойдется минимум в 1 млн 616 тыс. рублей. «Шестерка» стала впервые предлагаться с 2,5-литровым наддувным агрегатом, который на российском рынке есть у флагманского кроссовера CX-9. Двигатель, сочетающийся с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, выдает 231 л.с. и 420 Нм. Цены на самую мощную модификацию Mazda6 начинаются от 2 млн 172 тыс. рублей.

В список доступных электронных «помощников» вошел адаптивный круиз-контроль с возможность полной остановки и возобновления движения, система кругового обзора, функция слежения за «слепыми» зонами, а также система удержания автомобиля в занимаемой полосе движения.

Напомним, совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.

Кроме того, в сентябре 2018 года на территории предприятия «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке состоялось открытие нового завода по производству двигателей. Предприятие будет обладать проектной мощностью 50 тыс. единиц в год и специализироваться на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту «Евро-5».