 АВТОСТАТ | «Авилон Cadillac Chevrolet» открывает Бутик роскошных автомобилей на Петровке

Горячая новость

Skoda Octavia в октябре вошла в тройку лидеров рынка Москвы
  • 20.11.18 - 10:56

    Skoda Octavia в октябре вошла в тройку лидеров рынка Москвы
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Почему надо заниматься автомобилями с пробегом?
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 20 ноября

    Мировой рейтинг автомобильных марок за три квартала 2018 года

    Лидерство Toyota остаётся бесспорным, с безопасным отрывом...

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 марок по выручке за 9 месяцев 2018 года
  • 19.11.18

    ТОП-10 марок по выручке за 9 месяцев 2018 года
Все публикации

Видео

Автомобили с пробегом. Продажи, рынок, инструменты.
  • 16.09.16

    Автомобили с пробегом. Продажи, рынок, инструменты.
Все видео

20.11.18 Прочитали 780 раз

«Авилон Cadillac Chevrolet» открывает Бутик роскошных автомобилей на Петровке

«Авилон Cadillac Chevrolet»

Мониторинг цен на новые автомобили

24.10.18

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

«Авилон Cadillac Chevrolet» открывает Бутик роскошных автомобилей на Петровке. Здесь клиенты смогут выбрать автомобиль на любой вкус: роскошный внедорожник Cadillac Escalade, премиальный кроссовер Cadillac XT5 или представительский седан Cadillac CT6. Для поклонников суперкаров в шоу-руме будет представлен единственный в России Chevrolet Corvette Grand Sport в цвете Arctic White, сообщает пресс-служба ГК «Авилон».

Напомним, «Авилон» стартовал с продажами Cadillac Chevrolet в первом шоу-руме на Волгоградском проспекте в конце 2017 года. В октябре 2018-го Группа компаний «Авилон» подписала дилерское соглашение с компанией General Motors об открытии второго шоу-рума Cadillac Chevrolet, который разместится на Белой даче. Официальное открытие состоится весной 2019 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки дилеры cadillac chevrolet

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

В России 1,7 млн легковых машин оформлены на юрлица

18 ноября 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка в октябре 2018 года

12 ноября 2018

Вся инфографика
Загрузка...