«Авилон Cadillac Chevrolet» открывает Бутик роскошных автомобилей на Петровке. Здесь клиенты смогут выбрать автомобиль на любой вкус: роскошный внедорожник Cadillac Escalade, премиальный кроссовер Cadillac XT5 или представительский седан Cadillac CT6. Для поклонников суперкаров в шоу-руме будет представлен единственный в России Chevrolet Corvette Grand Sport в цвете Arctic White, сообщает пресс-служба ГК «Авилон».

Напомним, «Авилон» стартовал с продажами Cadillac Chevrolet в первом шоу-руме на Волгоградском проспекте в конце 2017 года. В октябре 2018-го Группа компаний «Авилон» подписала дилерское соглашение с компанией General Motors об открытии второго шоу-рума Cadillac Chevrolet, который разместится на Белой даче. Официальное открытие состоится весной 2019 года.