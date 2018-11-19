 АВТОСТАТ | Рынок новых грузовиков в октябре сократился на 3%

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Рынок новых грузовиков в октябре сократился на 3%

Рынок новых грузовиков в октябре сократился на 3%

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

30.10.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам октября 2018 года составил 7,7 тыс. единиц, что на 3,4% меньше, чем год назад.

Традиционно лидером рынка грузовиков в нашей стране является отечественная марка KAMAZ, доля которой в прошлом месяце превысила 30% от всего объема. В количественном выражении это составляет около 2,4 тыс. экземпляров, что на 0,9% меньше, чем в октябре прошлого года. На втором месте, с большим отставанием от лидера, располагается другой отечественный производитель – GAZ, объем рынка которого вырос на 18,7% до 769 единиц. На третью позицию вырвалась шведская компания Volvo (639 тыс. шт.; -17,5%), опередившая «соотечественника» Scania (633 шт.; +19,4%). Далее в рейтинге с одинаковыми результатами расположились японский Isuzu (482 шт.; +15,9%) и немецкий MAN (482 шт.; +0,8%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 10 месяцев 2018 года рынок новых грузовиков еще показывает положительную динамику. Так, его объем за этот период составил 64,7 тыс. единиц, что на 5,9% больше, чем за январь – октябрь 2017 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи грузовые автомобили марки-лидеры камаз gaz volvo scania isuzu man

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