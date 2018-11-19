 АВТОСТАТ | Российский рынок новых LCV в октябре снизился на 4%

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Российский рынок новых LCV в октябре снизился на 4%

Российский рынок новых LCV в октябре снизился на 4%

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

30.10.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в октябре 2018 года составил 9,4 тыс. экземпляров, что на 4,3% меньше результата годичной давности.

Лидером рынка LCV традиционно является отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось 43% от общего объема реализации. В количественном выражении это составляет чуть более 4 тыс. проданных экземпляров, что на 3,6% меньше, чем год назад. На второй строчке располагается отечественный УАЗ, продажи которого упали на 7,5% до 1,4 тыс. единиц. На третью позицию в рейтинге поднялся американский Ford с результатом более 1 тыс. машин (-7,2%). Российская LADA с показателем 995 автомобилей занимает четвертое место, оказываясь единственной в пятерке лидеров с положительной динамикой (+5,4%). Замыкает ТОП-5 лидеров рынка легкой коммерческой техники немецкий Mercedes-Benz (618 шт.; -17,5%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на октябрьское падение по итогам 10 месяцев нынешнего года рынка новых LCV в нашей стране все равно находится в «плюсе». Так, за период с января по сентябрь его объем практически достиг 89 тыс. единиц, показав рост на 4,7%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легкие коммерческие автомобили марки-лидеры gaz уаз lada ford mercedes-benz

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