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19.11.18 Прочитали 761 раз

Арестован глава совета директоров Nissan Карлос Гон

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Глава совета директоров автомобилестроительного концерна Nissan Карлос Гон добровольно явился в токийскую прокуратуру в понедельник и был арестован. В Nissan Motor Co подтвердили, что Гон много лет занижал данные о личном доходе. Nissan также подтвердила, что намеревается требовать увольнения Гона и директора по кадрам  Грега Келли. Последний, по данным компании, помогал Гону скрывать данные о доходах, пишет агентство "Интерфакс".

Ранее в понедельник газета Asahi сообщила, что Гону грозит арест по обвинениям в финансовых нарушениях. Топ-менеджер якобы явился в токийскую прокуратуру с повинной. В Nissan сообщили, что компания получила информацию от внутреннего источника и провела расследование.

Значительные объемы вознаграждения Гона много лет вызывали нарекания, отмечает агентство Bloomberg. Больше всего споров было во Франции, где как директору Renault ему выплачивали около 9 млн долларов в год. Акционеры Renault в прошлом отказывались одобрять подобные выплаты. Эти инциденты способствовали принятию во Франции закона, согласно которому решения акционеров об оплате труда топ-менеджеров являются обязательными.

, источник: www.autostat.ru

Теги: nissan

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