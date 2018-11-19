Арестован глава совета директоров Nissan Карлос Гон

Глава совета директоров автомобилестроительного концерна Nissan Карлос Гон добровольно явился в токийскую прокуратуру в понедельник и был арестован. В Nissan Motor Co подтвердили, что Гон много лет занижал данные о личном доходе. Nissan также подтвердила, что намеревается требовать увольнения Гона и директора по кадрам Грега Келли. Последний, по данным компании, помогал Гону скрывать данные о доходах, пишет агентство "Интерфакс".

Ранее в понедельник газета Asahi сообщила, что Гону грозит арест по обвинениям в финансовых нарушениях. Топ-менеджер якобы явился в токийскую прокуратуру с повинной. В Nissan сообщили, что компания получила информацию от внутреннего источника и провела расследование.

Значительные объемы вознаграждения Гона много лет вызывали нарекания, отмечает агентство Bloomberg. Больше всего споров было во Франции, где как директору Renault ему выплачивали около 9 млн долларов в год. Акционеры Renault в прошлом отказывались одобрять подобные выплаты. Эти инциденты способствовали принятию во Франции закона, согласно которому решения акционеров об оплате труда топ-менеджеров являются обязательными.