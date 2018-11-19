Рынок автомобилей с пробегом в октябре вырос на 9%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам октября 2018 года составил 515,7 тыс. единиц. Это на 9% выше результата годичной давности.

Более половины российского рынка подержанных легковых машин приходится на пять марок. Лидирует здесь по-прежнему LADA – в октябре каждый четвертый перепроданный автомобиль в стране был представлен этим отечественным брендом. В количественном выражении это составляет 132,7 тыс. экземпляров – на 2,7% больше, чем год назад.

Далее следуют два японских бренда – Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых составили 55,9 и 28,2 тыс. автомобилей соответственно. При этом в октябре они оба демонстрируют рыночный рост: Toyota – на 10,1%, Nissan – на 12,2%. Замыкают пятерку лидеров две корейские марки – Hyundai (26,1 тыс. шт.; +17,3%) и KIA (23,6 тыс. шт.; +25%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев нынешнего года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом практически достиг 4,5 млн экземпляров. Это на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года.