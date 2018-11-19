Volkswagen увеличит инвестиции в новые технологии до 44 млрд евро

Германский автоконцерн Volkswagen AG объявил о намерении инвестировать 44 млрд евро до конца 2023 года в разработку новых технологий. Таким образом, компания увеличила запланированный объем инвестиций на 10 млрд евро по сравнению с ранее озвученными планами, сообщает агентство "Интерфакс".

Как отмечается, значительная часть средств пойдет на разработку новых моделей электромобилей. Volkswagen рассчитывает производить 50 моделей машин с электроприводом в 2025 году. Инвестиции в новые технологии составят примерно треть общих капзатрат концерна, которые также предусматривают расходы на приобретение недвижимости, строительство новых и модернизацию старых заводов.

По данным агентства Bloomberg, на инвестиционный план автоконцерна во многом повлияла востребованность автомобилей Tesla. В 2019 году Volkswagen выпустит модели электромобилей Porsche и Audi, а к 2020 году планирует запустить продажу бюджетных электрокаров под брендом Volkswagen I.D, пишет агентство "ТАСС".

Ранее сообщалось, что Volkswagen Group China в следующем году намерена инвестировать в китайский рынок свыше 4,5 млрд долларов. Средства будут направлены на расширение производства электромобилей, создание сетей быстрой подзарядки и другие технологические разработки.

В мае этого года американская корпорация Apple заключила с Volkswagen соглашение о создании беспилотного автомобиля для своих сотрудников. Автоконцерн может переоборудовать минивэн T6 Transporter производства Volkswagen в самоуправляемый шаттл, которым пользовались бы сотрудники Apple.

Несмотря на масштабные инвестиции, Volkswagen рассчитывает сократить капзатраты до 6% от выручки к 2020 году за счет повышения производительности. В прошлом году показатель составлял 6,4%.