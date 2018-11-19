Правительство доработает СПИКи с Hyundai и «Группой ГАЗ»

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил до 22 ноября доработать заявки на СПИК Hyundai и «Группы ГАЗ», сообщил газете «Коммерсант» его представитель Илья Джус. Поручений вице-премьера по двум оставшимся заявкам – BMW и ГК «Автотор» – не было.

Hyundai должна заключить СПИК до декабря – тогда у концерна истекает соглашение о промсборке, по завершении которой из-за роста пошлин «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» (завод Hyundai в РФ) потеряет около 5 млрд рублей. Рассмотрение заявки в Минпромторге пройдет 26 ноября на межведомственной комиссии по СПИК, говорит глава комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин, и контракт с Hyundai должен быть подписан сразу после этого. Собеседник в Смольном поясняет, что Hyundai достигла договоренностей с Минпромторгом по условиям соглашения, добившись снижения требования по инвестированию выручки в НИОКР. По этому вопросу компания и власти Петербурга неоднократно обращались к вице-премьеру. В «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» не стали комментировать ситуацию, сообщив, что ждут вынесения заявки на обсуждение.

Обсуждение условий СПИК с «Группой ГАЗ» также должно состояться 26 ноября, говорит источник, знакомый с ситуацией. Как сообщалось ранее, СПИК ГАЗа поддерживают Минпромторг и правительство, а задержка связана с «санкционным положением компании».

В Минпромторге уточнили, что в рамках проработки заявок Hyundai и «Группы ГАЗ» членам комиссии по СПИК направлен пакет документов для ознакомления, а в конце ноября на заседании будет принято решение о возможности заключения контрактов с этими компаниями. Условия соглашений в министерстве не раскрывают.

Шансов подписать СПИК сразу после заседания комиссии у концернов немного. По словам Ильи Джуса, это может произойти только после принятия решений по системе господдержки автопрома на уровне вице-премьера, но они все еще обсуждаются. В частности, речь идет о передаче действующих механизмов субсидирования на уровень регионов с софинансированием из федерального бюджета. Собеседники на рынке и в компании, заявка которой находится на рассмотрении, считают реформу системы господдержки ключевым вопросом развития отрасли и соглашаются с обоснованностью подписания СПИК только после принятия решений по этому вопросу.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» добавляет, что в инвестконтрактах, как в любых долгосрочных соглашениях, должны быть предельно понятные, прозрачные и, главное, неизменные условия для компаний – иначе они не смогут просчитать экономику проектов. При этом сам факт начала рассмотрения оставшихся заявок, по мнению аналитика, закономерен на фоне подготовки пересмотра базовых подходов к отрасли. Ускорение работы, уточняет он, важно именно для Hyundai.