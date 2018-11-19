KIA представила обновленный кроссовер KX5 для китайского рынка

Компания KIA представила обновленный кроссовер KX5 (Sportage четвертого поколения) для китайского рынка. Самая популярная модель KIA во всем мире получила оригинальное решение экстерьера, разработанное специально с учетом предпочтений и вкусов местных покупателей, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отмечается, такой подход является частью глобальной стратегии KIA Motors Corporation по созданию моделей максимально учитывающих особенности региональных рынков. Уникальный стиль KX5 создан в Шанхайском центре стиля под руководством директора центра – Олега Сона.

Особенно наглядно разница в дизайне проявляется в сравнении китайской версии обновленного KX5 с европейским Sportage, продажи которого стартовали 1 ноября 2018 года в России. Несмотря на общую платформу, кроссоверы для разных рынков существенно отличаются внешним дизайном. При создании китайской версии были полностью изменены капот, передние крылья и бампер. Оригинальные фары объединены с решеткой радиатора и не встречаются ни на одной другой модификации Sportage. Помимо изменений в дизайне кроссовер получил систему кругового обзора. Сведения о гамме моторов будут раскрыты позднее, как и подробности об иных изменениях в техническом оснащении.

В России обновленный Sportage предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей (2,0 MPI, 150 л. с. и новым 2,4 GDI, 184 л. с.) или дизелем. Они работают в паре с механической или автоматической 6-ступенчатой трансмиссией, либо 8-ступенчатая «автоматом» для 2,0 CRDi (185 л. с.).