Производство грузовиков в октябре снизилось на 14%

По данным Росстата, производство грузовых автомобилей в январе-октябре составило 125 тыс. единиц, что на 1,3% ниже показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 16 тыс. грузовиков – это на 14,4% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что КАМАЗ в октябре снизил производство на 4,5% до 4221 машинокомплекта. Кроме того, автозавод «Урал» начал выпуск автомобилей дорожного семейства «Урал Next 6х4».

А на калининградском «Автоторе» стартовала сборка новых моделей грузовых автомобилей Ford Trucks дорожной серии.

Выпуск автобусов в России за десять месяцев 2018 года увеличился на 7% и составил 22,9 тыс. единиц. При этом в октябре автобусные заводы произвели 7,2 тыс. машин – на 35,6% больше, чем годом ранее.