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19.11.18 Прочитали 699 раз

Выпуск легковых машин в октябре вырос на 7%

LADA XRAY Cross conveyor

По данным Росстата, за десять месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло 1,3 млн легковых автомобилей – это на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в октябре было выпущено порядка 200 тыс. машин, что на 6,8% выше показателя годичной давности.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ начал в Тольятти серийное производство внедорожной модификации  LADA XRAY Cross. Кроме того, в октябре предприятие вводило дополнительные смены по субботам на линии конвейера LADA Granta, а также сверхурочные часы на платформе B0 в связи с растущим спросом на выпускаемые автомобили. Между тем компания Nissan завершила производство седана Almera в России, который выпускался на мощностях АВТОВАЗа.

Петербургский завод Nissan освоил выпуск обновленного внедорожника Nissan X-Trail. А на калининградском «Автоторе» стартовала сборка обновленного кроссовера KIA Sportage. Добавим также, что с конвейера завода Ford Sollers в Набережных Челнах сошел 20-тысячный кроссовер Ford EcoSport  с начала производства модели в декабре 2014 года. А всеволожский завод Ford Sollers выпустил 700-тысячный автомобиль Ford Focus с начала производства модели в июле 2002 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство легковые автомобили российский автопром

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