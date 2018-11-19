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Honda анонсировала премьеру нового кроссовера Passport

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Компания Honda опубликовала тизерный видеоролик нового среднеразмерного кроссовера, для которого возродят название Passport. Под таким именем японская марка с 1993 по 2002 год выпускала вседорожник, являвшийся перелицованной версией Isuzu Rodeo. Премьера автомобиля состоится 28 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Выпуск машины наладят на заводе бренда в штате Алабама (США), сообщает портал AutoNews.ru.

В модельном ряду «Хонды» кроссовер займет место между компактным CR-V и внедорожником Pilot. Новинка сможет составить конкуренцию Ford Edge и Nissan Murano. В основу вседорожника ляжет шасси «Пилота», однако Passport получится примерно на 150 мм короче своего платформенного донора.

По неофициальным данным, в линейку двигателей войдет 3,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель V6. Мощность двигателя составит 284 л.с. и 354 Нм крутящего момента. Мотор сможет сочетаться с 6-ступенчатой или с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер оснастят системой полного привода.

Напомним, последней премьерой Honda стала обновленная версия гибридного кроссовера CR-V для европейского рынка. В состав силовой установки новинки вошел 2,0-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с электрическим мотором. В сумме агрегаты выдают 184 л.с. и 315 Нм крутящего момента. Для кроссовера предусмотрено три режима езды: комбинированный, исключительно на электротяге и только при помощи двигателя внутреннего сгорания.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры honda

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