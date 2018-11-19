Маршрутное такси пассажиры считают самым опасным общественным транспортом

По данным ноябрьского исследования ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), 47% участников опроса (почти каждый второй) считают самым опасным видом общественного транспорта маршрутное такси. Причем, среди жителей Санкт-Петербурга и Москвы процент таких ответов оказался выше, чем в целом по России – 59%.

Как пишут РИА Новости, которым стали известны результаты опроса, даже самолеты по степени опасности по сравнению с «маршрутками» россияне поставили лишь на второе место: доля тех, кто считает самыми опасными средствами передвижения самолеты, составила лишь 38%. Далее голоса распределились следующим образом: 23% назвали самым опасным средством передвижения междугородний автобус, 17% - наземный транспорт.

При этом главной причиной страхов при передвижении на маршрутке 31% респондентов назвали аварии по вине водителя. Перелетов, по данным исследования, 30% авиапассажиров боятся из-за неуверенности в техническом состоянии транспортного средства. Почти треть пассажиров (33%), пользующихся метро, опасаются возможности совершения в подземке террористических актов.

При всем при этом опрос показал, что общественный транспорт остается у россиян самым популярным. Так, 74% опрошенных за последний год пользовались наземным городским транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем), 63% ездили в течение этого же времени на маршрутке, 42% — на междугородних автобусах

Для справки: Опрос проведен методом телефонного интервью 9 ноября 2018 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.