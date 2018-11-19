Праворульные иномарки освободят от установки «ЭРА-ГЛОНАСС»

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поддержал инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко об отмене установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иностранные автомобили, ввозимые в Приморье. Об этом глава кабинета миистрова заявил в ходе трехсторонней встречи со своим заместителем – полномочным представителем президента России в ДФО Юрием Трутневым и Олегом Кожемяко во Владивостоке, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Олег Кожемяко отметил, что на недавнем совещании под председательством Юрия Трутнева выступил с предложением об изменении правил установки системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки, ввозимые в Приморье. По его словам, такие автомобили приобретают люди с небольшим доходом, которые должны дополнительно заплатить около 30 тыс. рублей за установку кнопки, вместе с тем свою функцию эти устройства фактически не выполняют. «Поэтому я предложил, чтобы эта мера была приостановлена и дала возможность людям самим выбирать, устанавливать кнопки на подержанные праворукие автомобили или не устанавливать», – заявил он.

Юрий Трутнев подчеркнул, что вопрос уже проработан с профильными министерствами Правительства РФ. Поскольку в данный момент полностью «рабочие» кнопки на автомобилях могут устанавливаться только в заводских условиях, предлагается временно приостановить действие технического регламента и требований к оснащению системой «ЭРА-ГЛОНАСС» ввозимых подержанных праворульных автомобилей, причем не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке. Однако приобрести такой автомобиль дальневосточники смогут только раз в год.

Дмитрий Медведев поддержал инициативу и отметил, что по его поручению будет разработан временный порядок ввоза подержанных иномарок без обязательной установки кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» в Дальневосточном федеральном округе. «Пусть временный порядок будет подготовлен, посмотрим, как он будет работать, дальше определимся, что с этим делать. Я поручение по Вашему обращению дам», – резюмировал глава правительства.

Напомним, согласно техническому регламенту Таможенного союза, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС». В Приморье нововведение повлекло рост стоимости иномарок, ввозимых преимущественно из Японии.