В России 1,7 млн легковых машин оформлены на юрлица

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» в России числится 1,7 млн легковых автомобилей, зарегистрированных на юридические лица (по состоянию на 1 июля 2018 года). Это соответствует 4% от общего объема легкового автопарка нашей страны.

Больше всего таких машин относится к отечественной LADA – юрлицам принадлежит 406,7 тыс. экземпляров этой марки, что соответствует примерно каждому четвертому автомобилю. Далее с большим отставанием следует другой российский бренд – УАЗ (164,6 тыс. шт.). Замыкает тройку лидеров японская Toyota с результатом 144,4 тыс. единиц. В ТОП-5 среди марок также попадают отечественный ГАЗ (104,9 тыс. шт.) и французский Renault (91,5 тыс. шт.).

Что касается моделей, то самым распространенным автомобилем, зарегистрированным на юридическое лицо, является УАЗ-3151 с результатом 75,2 тыс. экземпляров. На втором месте находится другой отечественный внедорожник – LADA 4x4 (66,2 тыс. шт.). Третьей по наличию у юрлиц стала модель ГАЗ-3110, парк которой составляет 55,8 тыс. единиц. В пятерке лидеров по этому показателю также находятся Chevrolet Niva (55,2 тыс. шт.) и Ford Focus (52,7 тыс. шт.).