Названы самые распространенные марки премиальных автомобилей в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России зарегистрировано 2,8 млн премиальных автомобилей (по состоянию на 1 июля 2018 года). Это составляет 6,5% от всего российского парка легковых машин.

Самой распространенной маркой премиум-сегмента в России является Mercedes-Benz, число зарегистрированных легковых автомобилей которого составляет 652,7 тыс. единиц. На второй строчке находится Audi с результатом 620,1 тыс. экземпляров. Замыкают тройку лидеров автомобили BMW, обладателями которых являются 571,7 тыс. россиян. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю этих трех немецких брендов приходится более 65% российского парка премиальных машин.

Далее, с большим отставанием от тройки лидеров, в рейтинге наиболее распространенных в России автомобилей премиум-марок следуют Lexus (260,9 тыс. шт.), Volvo (246,9 тыс. шт.) и Land Rover (170,5 тыс. шт.). Парк остальных премиальных брендов в нашей стране составляют менее 100 тыс. единиц.