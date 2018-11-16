 АВТОСТАТ | Названы самые распространенные марки премиальных автомобилей в России

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Названы самые распространенные марки премиальных автомобилей в России

Названы самые распространенные марки премиум-сегмента в России

Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России

28.03.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России зарегистрировано 2,8 млн премиальных автомобилей (по состоянию на 1 июля 2018 года). Это составляет 6,5% от всего российского парка легковых машин.

Самой распространенной маркой премиум-сегмента в России является Mercedes-Benz, число зарегистрированных легковых автомобилей которого составляет 652,7 тыс. единиц. На второй строчке находится Audi с результатом 620,1 тыс. экземпляров. Замыкают тройку лидеров автомобили BMW, обладателями которых являются 571,7 тыс. россиян. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю этих трех немецких брендов приходится более 65% российского парка премиальных машин.

Далее, с большим отставанием от тройки лидеров, в рейтинге наиболее распространенных в России автомобилей премиум-марок следуют Lexus (260,9 тыс. шт.), Volvo (246,9 тыс. шт.) и Land Rover (170,5 тыс. шт.). Парк остальных премиальных брендов в нашей стране составляют менее 100 тыс. единиц.

, источник: www.autostat.ru

Теги: россия парк легковые автомобили премиум-марки премиум-сегмент марки-лидеры mercedes-benz audi bmw lexus volvo land rover

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