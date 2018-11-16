Range Rover получил новую спецсерию в России

Российские дилеры Land Rover начали продажи специальной серии Range Rover, разработанной на базе комплектации HSE 2019 модельного года. Стоимость новинки составляет от 6 млн 933 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Специальная серия Range Rover доступна на российском рынке с 3,0-литровым дизельным двигателем V6 с турбонаддувом мощностью 249 л.с. Уже в базовое оснащение комплектации входят система полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой, стояночный обогрев с дистанционным управлением и инновационная мультимедийная система Touch Pro Duo с двумя 10-дюймовыми сенсорными экранами. Помимо этого для специальной серии по умолчанию доступен целый ряд дополнительных опций, в частности, рулевое колесо с отделкой кожей и функцией подогрева, доводчики дверей, настраиваемая подсветка салона, двойные солнцезащитные козырьки, функция автоматического переключения фар дальнего света и увеличенный дополнительный бачок омывателя стекол. Экстерьер автомобиля отличается 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и окраской кузова в цвет металлик. В числе опций доступны ионизация воздуха в салоне и подогрев задних сидений.