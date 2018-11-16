АВТОВАЗ расширяет присутствие на рынке Узбекистана

АВТОВАЗ продолжает укреплять свое присутствие на рынке Узбекистана. В Ташкенте после ребрендинга открылся автосалон компании LADA Sergeli, который является двенадцатым по счету дилером LADA в Узбекистане. Дилерский центр отныне полностью соответствует современными требованиями визуальной идентификации бренда LADA. Шоу-рум площадью 600 кв.м вмещает 8 автомобилей, а сервисная зона рассчитана на несколько постов обслуживания и склад запасных частей. Четкое соблюдение стандартов LADA позволяет выстраивать сильную дилерскую сеть и одновременно формировать позитивный имидж марки, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Открытие автосалона сопровождалось официальной премьерой нового семейства LADA Granta и седана LADA Vesta Cross в Узбекистане. Таким образом, сегодня в стране представлен полный модельный ряд LADA. Любую модель можно приобрести по программе Трейд-ин, предоставляющей дополнительную выгоду в 2 млн узбекских сумов (эквивалентно 20 тыс. рублей).

Напомним, что сегодня Узбекистан является одним из наиболее активно развивающихся направлений экспортных продаж LADA. За десять месяцев 2018 года своих владельцев нашли 2128 автомобилей, при этом лидирующую позицию занимают автомобили семейства LADA Vesta, на которое приходится более 30% продаж.

Развитие экспорта является одной из приоритетных задач АВТОВАЗа. Как сообщалось ранее, в настоящий момент автомобили LADA поставляются на экспорт более чем в 30 стран. При этом с начала года продажи LADA стартовали в двух новых странах – Тунисе (г. Тунис) и Чили (г. Сантьяго, г. Пунта-Аренас). Вместе с тем АВТОВАЗ ведет активную работу как по открытию дилерских центров LADA в новых городах и странах, так и по ребрендингу существующих. Так, за рубежом было открыто 9 дилерских центров, а до конца года в 11 странах мира планируется запустить 35 дилерских центров LADA полностью соответствующих требованиям внешней идентификации марки.