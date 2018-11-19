КАМАЗ планирует начать серийный выпуск беспилотного электробуса в 2022 году

Серийный выпуск беспилотных электробусов ШАТЛ на производственных мощностях КАМАЗаможет начаться в 2022 году. Об этом агентству "ТАСС" сообщил заместитель генерального директора КАМАЗа Ирек Гумеров.

"Сейчас мы имеем четыре опытных образца, на которых идет отработка технологии, в следующем году больше [опытных образцов] производить не будем - будем на них работать. Мы сейчас отрабатываем сферы применения, тестируем на закрытых территориях, в парковых зонах, возможно, будем получать клиентские отзывы. После этого, где-то к 2021 году, будем уже выходить на опытную эксплуатацию под контролем. Вероятно, 2022 год - это будет уже серийный товар для использования на закрытых территориях с ограниченными скоростями", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в июне 2018 года на специальной трассе в Казани прошли испытания 12-местного беспилотного электробуса ШАТЛ (Широко Адаптивная Транспортная Логистика) "КАМАЗ-1221". Для демонстрации возможностей автомобиля на берегу Казанки определили путь длиной 650 м, расположенный внутри огороженной по периметру территории. Скорость движения беспилотного электробуса во время показа составила 10 км/ч.

ШАТЛ, разработанный КАМАЗом совместно с НАМИ, предназначен для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения. Также к 2021 году компания намерена создать беспилотный самосвал для карьерных работ.

Есть у компании планы по запуску беспилотного транспорта и между своими заводами. По словам Гумерова, это произойдет уже в 2019 году. "На следующий год мы запустим беспилотный технологический транспорт между заводами, уже в опытную эксплуатацию", - сказал он.

По его словам, компания ожидает изменения нормативной базы, благодаря которому автомобили с определенным уровнем автономизации смогут использоваться на дорогах общего пользования.

Ирек Гумеров уточнил, что демонстрационный вариант беспилотного автомобиля будет представлять из себя "грузовик в автономном исполнении". "Мы запустим один беспилотный автомобиль по перевозке между заводами и будем отрабатывать эту технологию. Это будет прототип технологии. Если будет все эффективно, мы, конечно, будем его тиражировать", - отметил он.