За последний месяц цены на автомобили в России изменились у 26 компаний

Согласно результатам мониторинга, проводимого специалистами сайта «Цена Авто», за последний месяц* цены на новые легковые автомобили поменяли 26 автопроизводителей, официально представленных на российском рынке.

Как отмечают эксперты агентства, у отдельных моделей прибавка к цене была незначительной – от 5 до 10 тыс. руб. Так, на 5 тыс. руб. стали дороже седан Datsun on-DO и кроссовер Audi Q7, на 6 тыс. руб. – отечественные универсалы LADA Largus и Largus Cross, на 10 тыс. руб. – кроссовер Suzuki SX4.

У других моделей наблюдался более существенный рост цен. Например, кроссоверы Chery Tiggo прибавили от 10 до 25 тыс. руб., Nissan Murano и Qashqai – от 15 до 30 тыс. руб., Jeep Renegade – от 40 до 75 тыс. руб., а Porsche Panamera – сразу от 25 до 246 тыс. руб.

Некоторые марки традиционно поднимали цены сразу на несколько моделей. Так, все автомобили Skoda добавили к ценникам по 7 – 44 тыс. руб., семь моделей KIA – по 15 – 25 тыс. руб., семь моделей Volkswagen – по 20 – 90 тыс. руб., четыре модели Ford – по 4 – 80 тыс. руб., а пять из шести моделей Mitsubishi подорожали на 20 – 100 тыс. руб.

На фоне всеобщего повышения цен нашлись бренды, которые не только повышали, но и понижали цены на свои модели или их отдельные комплектации. Так, седан Audi A4 в одной из комплектаций подешевел на 1 тыс. руб., седан Cadillac CT6 – на 10 тыс. руб., а купе Mercedes-Benz CLS-Klasse – на существенные 230 – 500 тыс. руб.

* За период с 16 октября по 15 ноября 2018 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.