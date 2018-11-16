 АВТОСТАТ | За последний месяц цены на автомобили в России изменились у 26 компаний

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За последний месяц цены на автомобили в России изменились у 26 компаний
  • 16.11.18 - 15:37

    За последний месяц цены на автомобили в России изменились у 26 компаний
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За последний месяц цены на автомобили в России изменились у 26 компаний

За последний месяц цены на автомобили в России изменились у 26 компаний

Мониторинг цен на новые автомобили

24.10.18

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Согласно результатам мониторинга, проводимого специалистами сайта «Цена Авто», за последний месяц* цены на новые легковые автомобили поменяли 26 автопроизводителей, официально представленных на российском рынке.

Как отмечают эксперты агентства, у отдельных моделей прибавка к цене была незначительной – от 5 до 10 тыс. руб. Так, на 5 тыс. руб. стали дороже седан Datsun on-DO и кроссовер Audi Q7, на 6 тыс. руб. – отечественные универсалы LADA Largus и Largus Cross, на 10 тыс. руб. – кроссовер Suzuki SX4

У других моделей наблюдался более существенный рост цен. Например, кроссоверы Chery Tiggo прибавили от 10 до 25 тыс. руб., Nissan Murano и Qashqai – от 15 до 30 тыс. руб., Jeep Renegade – от 40 до 75 тыс. руб., а Porsche Panamera – сразу от 25 до 246 тыс. руб.

Некоторые марки традиционно поднимали цены сразу на несколько моделей. Так, все автомобили Skoda добавили к ценникам по 7 – 44 тыс. руб., семь моделей KIA – по 15 – 25 тыс. руб., семь моделей Volkswagen – по 20 – 90 тыс. руб., четыре модели Ford – по 4 – 80 тыс. руб., а пять из шести моделей Mitsubishi подорожали на 20 – 100 тыс. руб.  

На фоне всеобщего повышения цен нашлись бренды, которые не только повышали, но и понижали цены на свои модели или их отдельные комплектации. Так, седан Audi A4 в одной из комплектаций подешевел на 1 тыс. руб., седан Cadillac CT6 – на 10 тыс. руб., а купе Mercedes-Benz CLS-Klasse – на существенные 230 – 500 тыс. руб.  

* За период с 16 октября по 15 ноября 2018 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

, источник: www.autostat.ru

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