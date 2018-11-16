«Группу ГАЗ» поддержат закупкой техники для Росгвардии

Минпромторг предлагает выделить в 2018 году из резервного фонда правительства 2 млрд рублей на госзакупки автомобилей Росгвардией. Предполагается, что на эти средства будет закуплено не менее 600 автомобилей, а контракты на условиях 100% авансирования, «учитывая сжатые сроки, будут заключены с единственными поставщиками на поставку техники» производства автозавода «Урал» и ПАО «Арзамасский машиностроительный завод». Предприятия входят в «Группу ГАЗ» и «Русские машины» Олега Дерипаски, соответственно. Документ подготовлен по поручению премьера Дмитрия Медведева и опубликован на Regulation.gov.ru.

Кроме того, в проекте также речь идет о выделении в 2018 году из резервного фонда Белого дома 1,5 млрд рублей производителям техники на природном газе, пишет газета «Коммерсант». Эти средства пойдут на предоставление скидок покупателям техники по постановлению правительства от 12 июля 2016 года №667. Учитывая средний размер скидки, составляющий 1 млн руб., предполагается обеспечить реализацию 1,5 тыс. машин.

В целом, согласно пояснительной записке, предлагаемые меры обеспечат дополнительную загрузку мощностей предприятий под санкциями и «решить ряд задач, связанных с безопасностью страны».

6 апреля Олег Дерипаска и подконтрольные ему активы, в их числе «Группа ГАЗ», были включены в SDN-список: физлицам и компаниям-участникам, состоящим в нем, закрыт доступ к финансовой системе США. Срок, по истечении которого все операции с «Группой ГАЗ» должны быть прерваны, неоднократно переносился. Сейчас он установлен на 7 января.

Это не первая идея Минпромторга по поддержке машиностроительных активов господина Дерипаски: в сентябре министерство предложило дать «Русским машинам» и «Группе ГАЗ» преференции при участии в госзакупках для поддержки во время санкций. Две заявки санкционных компаний автоматически приведут к отклонению остальных участников госзаказа продукции сельхозмашиностроения, спецтехники и автобусов. Позднее вице-премьер Дмитрий Козак поручил пересмотреть предложенный Минпромторгом радикальный подход, указав на необходимость уточнения условий, предполагавших абсолютный приоритет структур господина Дерипаски.