Мировой авторынок в октябре снизился на 4%

Мировой авторынок в октябре снизился на 3,8% до 7 млн 727 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 92 млн 158 тыс. машин. По итогам десяти месяцев 2018 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 1,1% до 78 млн 825 тыс. единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в октябре было реализовано 2 млн 371 тыс. машин (-11%). Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 358 тыс. машин (+0,5%).

Автомобильные рынки стран Западной Европы продолжили падение – в октябре на 5,6% до 1 млн 184 тыс. машин. Снижение спроса связано со выступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе, что продолжило в прошлом месяце оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем месяцем ранее. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 338,2 тыс. единиц, что на 12,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в октябре продолжил демонстрировать рост. А вот в Турции продажи новых машин рухнули на 76%, что побудило местные власти снизить налоги на автомобили в ноябре - декабре.

В Южной Америке местные дилеры продали 291,2 тыс. автомобилей, что на 7,3% больше, чем в октябре прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (413,9 тыс. шт., +12,4%), Канаду (164,8 тыс. шт., 0%) и Южную Корею (157,4 тыс. шт., +23,4%).