 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых распространенных кроссоверов и внедорожников в Санкт-Петербурге

Горячая новость

За последний месяц цены на автомобили в России изменились у 26 компаний
  • 16.11.18 - 15:37

    За последний месяц цены на автомобили в России изменились у 26 компаний
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «UzKoramCo» предлагает автопрому услуги по испытанию пластмассовых деталей
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 15 ноября

    Европейский авторынок в октябре снизился на 7%

    За месяц европейцы приобрели 1 млн 118 тыс. 872 машин.

Вся аналитика

Инфографика

Когда российские автовладельцы меняют летние шины на зимние?
  • 17.11.18

    Когда российские автовладельцы меняют летние шины на зимние?
Все публикации

Видео

Блиц-интервью Вячеслава Галузинского («Лифан Моторс Рус»)
  • 14.04.17

    Блиц-интервью Вячеслава Галузинского («Лифан Моторс Рус»)
Все видео

16.11.18 Прочитали 1717 раз

ТОП-10 самых распространенных кроссоверов и внедорожников в Санкт-Петербурге

Renault Duster - лидер рейтинга

Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России

28.03.18

PDF, 62 стр.

27 900 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в Санкт-Петербурге насчитывается 488,6 тыс. автомобилей сегмента SUV (по состоянию на 1 июля 2018 года). Это составляет 28,4% от всего парка легковых машин в Северной столице.

Самой распространенной такой моделью является Renault Duster, обладателями которого являются 19,2 тыс. петербуржцев. На втором месте по этому показателю находится Mitsubishi Outlander (18,5 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai (18,2 тыс. шт.).

Далее в рейтинге наиболее распространенных кроссоверов и внедорожников в Санкт-Петербурге следуют Volkswagen Tiguan (17,3 тыс. шт.) и Nissan X-Trail (17,1 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 таких моделей по состоянию на 1 июля 2018 года вошли: LADA 4x4 (12,8 тыс. шт.), Chevrolet Niva (10,9 тыс. шт.), Suzuki Vitara/Grand Vitara (10,5 тыс. шт.) и Honda CR-V (9,9 тыс. шт.).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг моделей-лидеров сегмента SUV в автопарке Москвы

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили парк suv внедорожники кроссоверы санкт-петербург модели-лидеры renault renault duster mitsubishi mitsubishi outlander nissan nissan qashqai nissan leaf nissan x-trail volkswagen tiguan lada lada 4x4 chevrolet chevrolet niva suzuki suzuki grand vitara suzuki vitara honda honda cr-v

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

За последний месяц цены на автомобили в России изменились у 26 компаний

вчера, 15:37

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в ноябре? («Автостат»)

2 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года

31 октября 2018

Вся инфографика