ТОП-10 самых распространенных кроссоверов и внедорожников в Санкт-Петербурге

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в Санкт-Петербурге насчитывается 488,6 тыс. автомобилей сегмента SUV (по состоянию на 1 июля 2018 года). Это составляет 28,4% от всего парка легковых машин в Северной столице.

Самой распространенной такой моделью является Renault Duster, обладателями которого являются 19,2 тыс. петербуржцев. На втором месте по этому показателю находится Mitsubishi Outlander (18,5 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai (18,2 тыс. шт.).

Далее в рейтинге наиболее распространенных кроссоверов и внедорожников в Санкт-Петербурге следуют Volkswagen Tiguan (17,3 тыс. шт.) и Nissan X-Trail (17,1 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 таких моделей по состоянию на 1 июля 2018 года вошли: LADA 4x4 (12,8 тыс. шт.), Chevrolet Niva (10,9 тыс. шт.), Suzuki Vitara/Grand Vitara (10,5 тыс. шт.) и Honda CR-V (9,9 тыс. шт.).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг моделей-лидеров сегмента SUV в автопарке Москвы.