АВТОВАЗ объявил спецпредложения на модели LADA в ноябре

АВТОВАЗ в ноябре подготовил для своих клиентов ряд новых специальных предложений при покупке автомобиля LADA.

Так, воспользовавшись программой Трейд-ин, покупатели смогут сэкономить от 20 до 40 тыс. рублей в зависимости от выбранной модели – участницы акции. В рамках программы автокредитования LADA Finance дополнительно в ноябре при покупке LADA можно получить выгоду от 20 до 50 тыс. рублей в зависимости от выбранного автомобиля, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Действует специальное коммерческое предложение для трех моделей LADA – трехдверной 4x4, 4x4 Bronto и пикапа Granta. Экономия при покупке первой составит 30 тыс. рублей и 50 тыс. рублей на две оставшиеся.

LADA Vesta CNG, работающая на бензине и метане, позволяет снизить расходы на топливо в 3 раза. Приобретая этот автомобиль в ноябре, можно увеличить выгоду до 115 тыс. рублей, воспользовавшись программой EcoGaz.

Также в этом месяце предусмотрены специальные условия при покупке в лизинг автомобилей LADA Largus: 50 тыс. рублей на фургон и 40 тыс. рублей на пассажирский универсал. Напомним, что собственная программа LADA Leasing обеспечивает приобретение автомобиля на наиболее выгодных условиях кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 291134 автомобиля, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля LADA достигла 20% против 19,6% годом ранее, согласно данным АЕБ. Официальная дилерская сеть LADA самая крупная в России – около 300 дилерских центров.