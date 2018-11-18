Haval объявил специальные цены на автомобили в ноябре

Компания «Хавейл Мотор Рус» объявила специальные цены на покупку автомобилей Haval с 1 по 30 ноября 2018 года. Клиенты, приобретающие модели бренда любой комплектации в официальном дилерском центре, могут рассчитывать на суммарную выгоду до 140 тыс. рублей. Предложение ограничено, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Так, в ноябре рамный внедорожник Haval H9 доступен с выгодой 70 тыс. рублей. А при передаче в трейд-ин автомобиля любого бренда или при оформлении кредита предоставляется дополнительная выгода в размере 70 тыс. рублей. Полноприводный внедорожник Haval H9 предлагается на российском рынке в двух версиях – с дизельным двигателем мощностью 190 л.с. или бензиновым двигателем мощностью 245 л.с. Оба силовых агрегата работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Автомобиль представлен в единственной максимальной комплектации Elite, в которую входят трехзонный климат-контроль, отделка салона кожей наппа, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, премиальная аудиосистема Infinity, система адаптации к дорожным условиям, ряд продвинутых систем безопасности и помощи водителю и др.

Также по 30 ноября 2018 выгода при приобретении кроссоверов Haval H2 и Haval H6 составляет 60 тыс. рублей, а при покупке по трейд-ин или в кредит увеличится еще на 50 тыс. рублей. Предложения по кредиту и трейд-ин не суммируются. Компактный городской кроссовер Haval H2 и среднеразмерный Haval H6 оснащаются 1,5-литровым турбированным двигателем 150 л.с. На выбор клиенту предлагаются версии с 6-ступенчатой автоматической или механической коробкой передач, с полным или передним приводом. Базовые комплектации оснащены системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, боковыми зеркалами с электроприводом и обогревом, мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем, задними датчиками парковки, системой стабилизации.

Покупатели Haval H6 Coupe до конца ноября также получают преимущество в размере 50 тыс. рублей. Он предлагается на российском рынке в версии с 2-литровым турбированным двигателем мощностью 190 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой Getrag. Начальная комплектация City включает в себя систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, салонный фильтр мелких частиц, медиасистему с восьмидюймовым дисплеем, камеру заднего вида, парктроники спереди и сзади, комплекс систем помощи водителю. Комплектацию Lux отличают кожаный салон, 19-дюймовые диски, электропривод регулировки сидений, дополнительные подушки безопасности и водоотталкивающие стекла передних дверей. В максимальной комплектации Elite клиенты дополнительно получают панорамную крышу с электроприводом, подогрев сидений второго ряда, ксеноновые передние фары с автокорректором, камеру обзора слепой зоны и продвинутую акустическую систему с 8 динамиками.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры Haval реализовали 2196 автомобилей, что на 47% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Безусловным бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, продажи которого за отчетный период составили 1522 единицы (+33%).