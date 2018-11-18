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Обновленный Nissan Qashqai появится в России весной 2019 года

Обновленный Nissan Qashqai появится в России весной 2019 года

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Компания Nissan готовится к старту производства обновленного кроссовера Qashqai на заводе в Санкт-Петербурге, которое планируется запустить в феврале. Об этом аналитическому агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan, добавив, что весной автомобиль попадет в дилерские центры. Технические характеристики, комплектации и цены новинки для российского рынка будут объявлены ближе к началу продаж.

Напомним, что в прошлом году Nissan Qashqai был модернизирован в Европе – усовершенствования сосредоточены в четырех областях: современный внешний облик, повышенный уровень качества интерьера, улучшенные ездовые характеристики и интеграция в конструкцию новых систем.

С 2015 года производство кроссовера Nissan Qashqai для российского рынка было перенесено на российский завод Nissan в Санкт-Петербурге. В рамках адаптации для российского рынка Qashqai получил изменения в конструкции шасси, увеличенные дорожный просвет и колею, специальные настройки рулевого управления и шины российского производства.

По итогам десяти месяцев 2018 года россияне приобрели 18238 экземпляров Nissan Qashqai (+16%), что позволило кроссоверу войти в ТОП-25 самых популярных моделей в нашей стране.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки легковые автомобили nissan nissan qashqai

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