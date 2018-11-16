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Чиновников пересадят на автомобили Aurus

Чиновников пересадят на автомобили Aurus

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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Управление делами президента РФ в будущем, при обновления автопарка, планирует закупать для госслужащих новые отечественные автомобили бренда Aurus (проект "Кортеж"), собранные в России.

"Когда появятся эти машины в массовом производстве, будем закупать их для транспортного обслуживания госслужащих. Мы обязательно будем поддерживать отечественных производителей", - заявил агентству "ТАСС" управляющий делами президента РФ Александр Колпаков.

"Автотранспортный комбинат" Управления делами президента РФ обслуживает правительство России, парламент, Администрацию президента. Автопарк предприятия постоянно обновляется, пополняя свой гараж иномарками, произведенными в России. Так, в последнее время учреждение осваивает новые модели Hyundai, которых насчитывается более 170 единиц. Среди них 150 машин Hyundai i40, девять Genesis G80, 16 Genesis G90.

Первым пассажиром лимузина Aurus стал Владимир Путин, который прибыл на этом новом автомобиле на церемонию вступления в должность президента РФ 7 мая. Глава государства пользуется Aurus регулярно.

Остальные модели нового бренда будут носить имена кремлевских башен: "Сенат" для седана и лимузина, "Арсенал" - для минивэна, "Комендант" - для внедорожника. Как говорил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров, основным и наиболее массовым продуктом в линейке Aurus должен стать SUV. По его словам, прототип должен появиться в конце этого года, а полностью разработка, включая испытания и сертификацию, будет завершена в конце 2019 года. С SUV планируется начать массовое производство, тогда как выпуск лимузинов ожидается на уровне десятков, а седанов - сотен штук.

, источник: www.autostat.ru

Теги: госзакупки aurus

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