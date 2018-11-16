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Новый седан Toyota Corolla скоро появится в России

Новый седан Toyota Corolla скоро появится в России

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Новый седан Toyota Corolla представлен одновременно на автосалоне в китайском Гуанчжоу и на специальном мероприятии в калифорнийском Кармеле. Но без всякой задержки машина придет и в Европу: для рынков Старого Континента ее, как и четырехдверку уходящего поколения, будут делать в турецкой Сакарье.

Как пишет издание «Авторевю», в Европе новинка получит гибридную версию с бензиновым мотором 1.8 и суммарной мощностью силовой установки 122 л.с.: гибридная четырехдверная Corolla появится в Европе впервые. Но львиная доля продаж наверняка придется на машины с мотором 1.6 мощностью 132 л.с., сочетающимся с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором.

Уже в базовом оснащении европейского седана обещан комплекс Safety Sense. В него входят адаптивный круиз-контроль с системой автоторможения, распознающей велосипедистов днем, а пешеходов круглосуточно, ассистенты контроля слепых зон, распознавания дорожных знаков, переключения дальнего света и удержания машины в полосе. К услугам водителя 8-дюймовый экран мультидиасистемы, 7-дюймовый информационный дисплей и проекционный дисплей размером 10 дюймов.

В России новая Toyota Corolla будет продаваться только в таком, четырехдверном исполнении для европейского рынка. Причем продажи начнутся одновременно с остальной Европой в первом квартале будущего года. На российском рынке не появится разве что гибридная силовая установка.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки премьеры toyota toyota corolla

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