Новый минивэн Geely может появиться в России

Компания Geely Auto презентовала первый в истории бренда минивэн, который будет доступен с гибридными силовыми установками. Поступление автомобиля на рынок запланировано на начало 2019 года. В России модель может появиться не ранее 2020 года, сообщает пресс-служба Geely. Как отмечается, запуск гибридного MPV – часть масштабной стратегии «BlueGeely», в соответствии с которой к 2020 году 90% продаж всех автомобилей Geely составят машины на новых источниках энергии – как гибриды, так и электромобили.

Так, помимо традиционного двигателя 1.8 TD с 6-ступенчатым автоматом, минивэн Geely автомобиль будет доступен с 48-вольтовым мягким гибридом (MHEV или mild hybrid), а также с подключаемым гибридом (PHEV или plug-in hybrid) в комбинации с двигателем 1.5 TD и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Мягкий гибрид (MHEV) с двигателем 1.5 TD и 48-вольтовой гибридной силовой установкой будет развивать мощность 140 кВт, крутящий момент составит 300 Н-м, а потребление топлива в смешанном цикле будет 5,9 л на 100 км. Подключаемая версия (PHEV), которая предполагает двигатель 1.5 TD в комбинации с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, а также мощной литиевой батареей емкостью в 11.3 кВт-ч, сможет развивать мощность в 190 кВт, крутящий момент в 385 Н-м, а потребление топлива снизится до рекордных 1,6 л на 100 км в смешанном цикле. Наконец, традиционный бензиновый двигатель 1.8TD с 6-ступенчатым автоматов развивает 135 кВт и 300 Н-м крутящего момента.

Дизайн машины передает ощущение динамики, а ключевыми элементами во внешнем облике стали вдохновленные метеорами фары, фирменная радиаторная решетка, широкое исполнение нижней решетки и обтекаемые линии кузова.

В интерьере используется широкий набор современных технологических решений. Особое внимание уделено исполнению приборной панели и мультимедийной системе на центральной консоли, управляемой через большой дисплей диагональю 12.3 дюйма. Консоль управления крышей с правой стороны от водителя оснащена датчиками движения, позволяющими включить верхний свет взмахом руки. Комфорт при вождении обеспечит электрический селектор коробки передач. Еще одним дополнением стали подстаканники, способные подогреть или охладить стакан с напитком. Большая вместимость новой модели позволяет применять различные схемы посадочных мест в салоне: при необходимости можно использовать варианты 2+2+2, 2+2+3 или 2+3+2.