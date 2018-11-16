В Казахстане доля автомобилей местной сборки впервые превысила 50%

По итогам десяти месяцев 2018 года на территории Казахстана было произведено 25 897 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что на 72,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», производство легковых автомобилей выросло на 86%, достигнув значения 24155 единиц. Выпуск автобусной техники (249 шт.) по итогам января-октября сократился в 2,2 раза. Производство грузовых автомобилей (882 шт.) и специализированной автотехники (163 шт.) также снизилось на 21% и 12,8% соответственно. Выпуск прицепов вырос с 217 до 448 единиц. По результатам октября 2018 года с конвейеров казахстанских предприятий сошло 3188единиц автотранспортных средств, что на 85,7% превышает результат 2017 года.

Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 23561 единицы, что на 56,7% выше прошлогоднего значения. Продажи в октябре обновили исторический максимум, составив 2917 единицы (+47,2%). Таким образом, рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 47,7%против37,1% в аналогичный период минувшего года. По итогам октября данный показатель достиг 50,4%, что стало лучшим результатом в истории отрасли.

Доминирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки занимает АО «АЗИЯ АВТО»–13593 проданных автомобилей, или 57,7% суммарного сбыта отечественной техники. ТОО «СарыаркаАвтоПром» было реализовано 8868 единиц (доля в сегменте – 37,6%). Далее в рейтинге сбыта продукции отечественных автопроизводителей расположились ТОО «СемАЗ» (436 шт., 1,9%), АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (383 шт., 1,6%),ТОО «Hyundai Trans Auto» (183 шт., 0,8%) и ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» (98 шт., 0,4%).

Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам десяти месяцев составили LADA (10549 шт.), Hyundai (6349 шт.), KIA (2082 шт.), JAC (1036 шт.) и Chevrolet (847 шт.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также Skoda (674 шт.), Ravon (552 шт.), Peugeot (147 шт.) и SsangYong (14 шт.).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили LADA Granta (2960 шт.), LADA 4x4 (2679 шт.) и LADA Vesta (2164 шт.). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Hyundai Tucson (2131 шт.), Lada Largus (1601 шт.), Hyundai Elantra (1438 шт.), Hyundai Accent (1405 шт.), Hyundai Creta (1255 шт.), KIA Sportage (766 шт.) и LADA XRAY (742 шт.).

«В октябре казахстанскими автопроизводителями был преодолен символический рубеж – впервые в истории отрасли доля их продукции в суммарных рыночных продажах преодолела 50%-ную отметку. Добавлю, что октябрь обновил исторический максимум продаж и в абсолютном выражении. Учитывая набранные темпы роста, мы рассчитываем, что к концу года показатели сбыта приблизятся к отметке в 30 тысяч автомобилей, а объемы производства – превзойдут это значение», – заявил председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алфёров.