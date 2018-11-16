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Еврокомиссия введет санкции против США в случае пошлин на автомобили из ЕС

Еврокомиссия введет санкции против США в случае пошлин на автомобили из ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) ответит контрмерами против американского автопрома и сельского хозяйства, если США введут пошлины на автомобили из ЕС, заявила еврокомиссар Сесилия Мальмстрём немецкой газете Die Zeit. «Тогда мы ответим, мы сможем очень быстро создать длинный список контрмер в соответствии с руководящими принципами ВТО», – сказала она. Мальмстрём пояснила, что под ограничения может попасть американское сельское хозяйство, автопром и другие сектора промышленности.

О том, что ЕС начал готовить контрмеры в случае новых пошлин со стороны США стало известно еще в июле, после того, как американская сторона повысила пошлины на поставки стали и алюминия, пишет «РБК». Наиболее вероятным следующим ходом Вашингтона может стать введение пошлин на автомобили европейского производства. Об этом неоднократно упоминал президент США Дональд Трамп. Он обосновывал новые ограничения в отношении европейских производителей тем, что Брюссель идет по пути повышения тарифов для американских компаний.

В то же время в конце июля ЕС и США договорились смягчить позиции по торговым вопросам. В частности, Брюссель и Вашингтон пришли к соглашению о нулевых пошлинах, нулевых нетарифных барьерах и нулевых субсидиях на не относящиеся к автопрому товары. ЕС и США договорились о наращивании торговли услугами, химическими товарами, фармацевтикой, медицинской продукцией, а также соей». Наконец, ЕС условился закупать у США значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы сша импорт легковые автомобили

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