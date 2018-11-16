 АВТОСТАТ | У кроссовера Geely Atlas обновились ценники

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У кроссовера Geely Atlas обновились ценники

Geely Atlas

Мониторинг цен на новые автомобили

24.10.18

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от 7 200 руб.

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На основе данных мониторинга цен* эксперты сайта «Цена Авто» в ноябре зафиксировали удорожание флагманского кроссовера Geely Atlas на 10 000 – 30 000 руб. Отмечается, что оно затронуло все комплектации модели, кроме начальной.

Новая цена на кроссовер в комплектации Comfort с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 139 л.с. и механической КП установлена на уровне 1 179 990 руб. Здесь прибавка была минимальной и составила 10 000 руб. «Автомат» в паре с более мощным двигателем 2,4 л (149 л.с.) обойдется покупателям в 1 299 990 руб., что выше предыдущей цены на 20 000 руб. А вот топовая версия Luxury подорожала до 1 459 990 руб., добавив к прежнему ценнику максимальные 30 000 руб.

Как уже ранее сообщали специалисты сайта «Цена Авто», предыдущее повышение цен на Geely Atlas было зафиксировано в сентябре, и составило сумму 20 000 руб.

Всего же с января по октябрь 2018 года российские дилеры Geely реализовали 2 320 автомобилей, что на 24% превышает показатель годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили suv цены кроссоверы geely geely atlas

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