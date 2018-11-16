GAC Motor рассказал о моделях для России

Китайская компания GAC Motor намерена официально выйти на российский рынок в августе 2019 года. Об этом корреспонденту AutoNews.ru рассказали топ-менеджеры автопроизводителя из Гуанчжоу.

В России GAC Motor собирается сделать ставку на кроссоверы и внедорожники. В частности, речь идет о флагманской модели GS8, российская премьера которой состоялась в 2018 году на Московском международном автосалоне. Семиместный внедорожник комплектуется 2,0-литровым бензиновым четырехцилиндровым турбомотором, развивающим 200 л.с. 300 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода.

Кроме того, планируется организация российских продаж кроссоверов GS5 и GS4. В Китае линейка двигателей последнего включает бензиновые наддувные агрегаты рабочим объемом 1,3 и 1,5 литра мощностью 137 и 152 л.с. соответственно.

В GAC Motor не исключают возможности налаживания производства в России. На данный момент были проведены переговоры с представителями некоторых регионов, однако об из результатах пока не сообщается.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в компании GAC Motor, в ближайшие 3 – 5 лет планируется реализовать на российском рынке до 50 тысяч автомобилей. Представители марки отметили, что рассматривают Россию как потенциально крупнейший авторынок в Европе.

Автомобильная компания GAC Motor была основана в 2008 году и входит в группу компаний GAC Group, занимающую 202-е место в рейтинге Fortune Global 500. GAC Motor разрабатывает и производит автомобили премиум-класса, двигатели, комплектующие, а также автомобильные аксессуары. Уже пять лет подряд компания занимает первое место среди китайских брендов в исследовании качества производимых в Китае автомобилей J.D. Power Asia Pacific's China Initial Quality Study SM (IQS).