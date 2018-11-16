«Группа ГАЗ» отказалась публиковать квартальный отчет из-за санкций

"Группа ГАЗ" , попавшая в апреле этого года в американский SDN List вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской, из-за санкций решила не раскрывать ежеквартальный отчет.

"ПАО "ГАЗ" информирует, что на основании (...) постановления правительства РФ от 20 января 2018 года №37 (в редакции постановления правительства РФ от 17 августа 2018 г №959) "Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями ФЗ "О рынке ценных бумаг", не осуществляет раскрытие информации на рынке ценных бумаг, подлежащей обязательному раскрытию, в форме ежеквартального отчета за III квартал 2018 г", - сообщил эмитент.

Как пишет агентство "Интерфакс", постановлениями, на которые ссылается автопроизводитель, правительство разрешило компаниям, подпавшим под ограничительные меры зарубежных государств, не раскрывать информацию (в том числе, если такое раскрытие чревато вторичными санкциями). Отчет за второй квартал 2018 года ГАЗ публиковал - на тот момент еще не успело выйти постановление правительства, уточнившее порядок освобождения от раскрытия.

"Группа ГАЗ" ближе других компаний Дерипаски подошла к полноразмерному вступлению американских санкций в силу: дедлайн на завершение бизнес-операций и избавление от ценных бумаг, истекавший 23 октября, был продлен Минфином США всего за несколько дней до этой даты - 19 октября. В этот день в Москве встречались вице-премьер РФ Дмитрий Козак и посол США в России Джон Хантсман. Актуальный срок дедлайна - 7 января 2019 года.

"Мы вынуждены взаимодействовать, мы должны защищать рабочие места - там десятки тысяч рабочих мест, в той же группе "ГАЗ" или "РусАле" . Поэтому мы вынуждены взаимодействовать с американскими властями, чтобы определиться, что нужно, чтобы эти санкции снять", - комментировал Козак в интервью "России 24".

"По условиям этих санкций должна быть реструктуризация компаний с точки зрения собственности. Все сделки по отчуждению своих прав, долей акций он (Дерипаска - ИФ) должен тоже с ними (американскими властями - ИФ) согласовывать. Для этого нужно время, корпоративные процедуры занимают достаточно длительное время. Он пытался достучаться до американских властей, чтобы его услышали, выслушали, какие варианты. Просто не было никакого - ни положительного, ни отрицательного - ответа на все его предложения по реструктуризации компаний. Поэтому мы встретились (с послом США в РФ - ИФ)", - пояснил вице-премьер.

Он отметил, что информация о любых потенциальных сделках, связанных с вхождением в капитал группы "ГАЗ" новых инвесторов, будь то концерн Volkswagen или российские компании, не публична. "Есть российские компании, которые имеют альтернативные предложения (по реструктуризации схемы собственности "ГАЗа" - ИФ), это все обсуждается. Но для этого нужно время. В конечном итоге, наши партнеры из США согласились, что нужно (перенести дедлайн - ИФ), чтобы мы положили им на стол (предложения - ИФ) - они же должны согласовывать, чтобы снять эти санкции", - сказал Козак.