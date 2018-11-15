КАМАЗ объявил три пятницы в ноябре днями простоя

На КАМАЗе пятницы 16, 23 и 30 ноября определены днями простоя. Сотрудники за эти дни получат 2/3 от зарплаты. Как пишет газета «Ведомости», первые две пятницы затронут часть вспомогательного персонала, а 30 ноября не будет работать и конвейер.

Режим работы в декабре будет утвержден в конце ноября, сообщил представитель КАМАЗа, не исключив, что практика использования простоев, скорее всего, продолжится. Причина этого – снижение заказов на грузовые автомобили. Российский рынок тяжелых грузовых автомобилей полной массой 14-40 т (основной сегмент КАМАЗа) в августе 2018 года начал сокращаться, падение в III квартале составило 10%, указывает он. До этого продажи непрерывно росли с марта 2016 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре КАМАЗ снизил производство на 4,5%, выпустив 4221 машинокомплект. Всего с начала года с конвейера предприятия сошло 30047 грузовых автомобилей, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин говорил, что компания намерена выполнить бизнес-план на 2018 год, однако видит сложности во втором полугодии в связи с падением спроса. Согласно бизнес-плану, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 43,1 тыс. грузовиков, обеспечив рост на 13% к прошлому году.