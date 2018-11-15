 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых распространенных моделей сегмента SUV в Москве

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ТОП-10 самых распространенных моделей сегмента SUV в Москве

Nissan X-Trail

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в Москве насчитывается 1,21 млн кроссоверов и внедорожников (по состоянию на 1 июля 2018 года). Это соответствует 32,4% столичного парка, т.е. каждому третьему легковому автомобилю.

Самым распространенной моделью сегмента SUV в столице страны является Nissan X-Trail, который здесь зарегистрирован в количестве 49,4 тыс. единиц. На втором месте располагается еще одна модель Nissan – кроссовер Qashqai с показателем 43,4 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4 (41,1 тыс. шт.).

Далее в этом рейтинге следуют Mitsubishi Outlander (37,1 тыс. шт.) и Volkswagen Tiguan (35,6 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых распространенных кроссоверов и внедорожников московского автопарка также вошли: LADA 4x4 (30,8 тыс. шт.), Renault Duster (29,4 тыс. шт.), Suzuki Vitara/Grand Vitara (28 тыс. шт.), Honda CR-V (26,5 тыс. шт.) и KIA Sorento (21,8 тыс. шт.).

 

, источник: www.autostat.ru

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