 АВТОСТАТ | В России подорожали семь моделей Volkswagen

Горячая новость

На каких автомобилях ездят люди среднего возраста в России?
  • 15.11.18 - 10:43

    На каких автомобилях ездят люди среднего возраста в России?
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «КОНТРОЛ лизинг» открыл филиалы в Казани и Екатеринбурге
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 15 ноября

    Европейский авторынок в октябре снизился на 7%

    За месяц европейцы приобрели 1 млн 118 тыс. 872 машин.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка в октябре 2018 года
  • 14.11.18

    Лидеры авторынка в октябре 2018 года
Все публикации

Видео

Интервью с директором по маркетингу КАМАЗ Ашотом Арутюняном
  • 22.04.16

    Интервью с директором по маркетингу КАМАЗ Ашотом Арутюняном
Все видео

15.11.18 Прочитали 933 раз

В России подорожали семь моделей Volkswagen

В России подорожали семь моделей Volkswagen

Мониторинг цен на новые автомобили

24.10.18

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Как отмечают эксперты сайта «Цена Авто», в результате проводимого мониторинга цен* был зафиксирован рост цен на большинство моделей немецкой марки Volkswagen.

Так, хэтчбек Golf во многих комплектаций подорожал на 20 – 40 тыс. руб., седаны Polo, Passat и универсал Passat Variant во всех комплектациях прибавили по 20 тыс. руб., а кроссоверы Tiguan, Teramont и Touareg в некоторых комплектациях стали дороже на 60 – 90 тыс. руб.

Таким образом, новые ценники на эти модели выглядят следующим образом:

Volkswagen Golf – от 1 429 900 до 1 689 900 руб.;

Volkswagen Polo – от 629 900 до 969 900 руб.;

Volkswagen Passat – от 1 499 до 2 119 тыс. руб. (бензиновые версии) и 2 009 – 2 149 тыс. руб.(дизельные);

Volkswagen Passat Variant – от 2 139 до 2 359 тыс. руб. (бензиновые версии) и 1 929 – 2 309 тыс. руб. (дизельные);

Volkswagen Teramont – от 2 899 до 3 879 тыс. руб.;

Volkswagen Touareg – от 3 399 до 4 879 тыс. руб. (бензиновые версии) и 3 839 – 4 629 тыс. руб. (дизельные).

У кроссовера Volkswagen Tiguan подорожали только дизельные версии, сейчас их можно приобрести за сумму от 2 029 до 2 359 тыс. руб. Бензиновые модификации остались без изменений и стоят от 1 399 до 2 469 тыс. руб.

По данным сайта «Цена Авто», предыдущее обновление ценников на Volkswagen Passat и Passat Variant отмечалось в середине октября и составило 40 тыс. руб. На такую же сумму в октябре выросли цены на кроссовер Tiguan, а вот седан Polo и кроссовер Teramont последний раз дорожали в конце сентября на сумму 10 – 40 тыс. руб.

Отметим также, что по итогам 10 месяцев 2018 года российские дилеры Volkswagen реализовали 84 698 легковых автомобилей, что на 21% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены volkswagen golf volkswagen passat volkswagen polo volkswagen volkswagen tiguan volkswagen touareg volkswagen teramont

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

ТОП-10 самых распространенных моделей сегмента SUV в Москве

вчера, 17:04

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года

31 октября 2018

Вся инфографика
Загрузка...