Европейский авторынок в октябре продолжил падение

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября снизились на 7,4% до 1 млн 118 тыс. 872 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжил в октябре оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем месяцем ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 13 млн 424 тыс. 383 единицы – на 1,5% больше, чем годом ранее.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за октябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 114340 машин (-15,2%). Второе место занял Peugeot с показателем 79180 автомобилей (+1,9%). На третью строчку вышел Ford, реализовавший 78003 машины (-0,9%). Замыкают пятерку лидеров Renault (68981 шт., -23,4%) и BMW (66403 шт., +12,4%).