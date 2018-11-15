В России началось производство спортивного седана Genesis G70

Калининградский завод «Автотор» начал производство спортивного седана Genesis G70. Автомобиль выпускается в пяти комплектациях – Premier, Elegance, Advance, Sport и Supreme – с турбо-бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 197 и 247 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все модификации имеют полный привод, сообщает пресс-служба «Автотора».

Во всех комплектациях автомобиль оснащается системой управления полным приводом HTRAC: электроника самостоятельно контролирует распределение крутящего момента между осями, что обеспечивает необходимую устойчивость машины при самых сложных дорожных (лед, грязь, ухабы, крутые виражи), погодных и климатических условиях.

Genesis G70 отличается оптимальным сочетанием безопасности и комфорта на основе передовых технологий. Автомобиль оснащен системой активной безопасности Genesis Active Safety Control. Система предупреждения водителя (DAW), анализируя манеру вождения, а также траекторию движения автомобиля в полосе, оценивает состояние водителя и в зависимости от степени усталости выводит один из пяти типов напоминаний, предупреждая о необходимости отдыха.

Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) автоматически поддерживает заданную скорость, а также безопасную дистанцию. В базовую комплектацию также входят 7 подушек безопасности: две передние (водителя и пассажира), две боковые, две боковые шторки и коленная подушка безопасности водителя.

Напомним, автомобили Genesis выпускаются на «Автоторе» с октября 2016 года. Первой моделью, производство которой было освоено на калининградском предприятии, стал флагман Genesis G90. В январе 2017 года завод освоил выпуск Genesis G80. В июне 2017 года линейка была дополнена моделью G80 Sport c объемом двигателя 3,3 литра.