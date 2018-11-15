Продажи автомобилей LADA в Евросоюзе в октябре упали на 30%

В октябре 2018 года в странах Европейского союза было реализовано 327 новых автомобилей российской марки LADA, что на 30% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (468 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АСЕА, продажи автомобилей LADA в ЕС падают второй месяц подряд. При этом их падение происходит на фоне общего снижения европейского авторынка (-7,4%) и во многом объясняется вступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP.

Между тем, несмотря на октябрьское падение, по итогам 10 месяцев реализация автомобилей LADA на европейском рынке продолжает демонстрировать рост. Так, за период с января по октябрь 2018 года в Евросоюзе суммарно было продано около 4,5 тыс. автомобилей российской марки, что на 5% выше результата годичной давности.

Более подробная информация о состоянии автомобильного рынка Европы в октябре и с начала года содержится здесь.