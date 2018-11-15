 АВТОСТАТ | Мировая премьера нового KIA Soul состоится в Лос-Анджелесе

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Мировая премьера нового KIA Soul состоится в Лос-Анджелесе

Мировая премьера нового KIA Soul состоится в Лос-Анджелесе

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Компания KIA представит новое поколение KIA Soul на автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет с 30 ноября по 9 декабря. Продажи нового поколения KIA Soul в различных регионах мира начнутся в будущем году, сообщает пресс-служба корейской марки.

Как отмечается, новое поколение Soul в полной мере соответствует современным требованиям и тенденциям сегодняшнего дня. Покупателям будет предложен широкий выбор двигателей, в том числе – современные бензиновые силовые агрегаты с турбонаддувом и полностью электрическая силовая установка.

Напомним, KIA Soul вышел на российский рынок в 2011 году, а в феврале 2017-го в продажу поступил обновленный KIA Soul. По итогам десяти месяцев 2018 года реализация KIA Soul в России составила 14655 автомобилей, что на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры новинки kia soul kia

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