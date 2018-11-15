KIA Cerato и Ceed прибавили в цене 20 тысяч рублей

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в ноябре седан KIA Cerato 4-го поколения и хэтчбек KIA Ceed 3-го поколения во всех комплектациях стали дороже на 20 тыс. руб.

Новая цена за базовую комплектацию седана Cerato составляет 1 069 900 руб. В эту сумму оценивается автомобиль с двигателем 1,6 л (128 л.с.) и МКП. Вариант с коробкой «автомат» обойдется в 1 109 900 руб., а максимально укомплектованная версия с 2-литровым двигателем (150 л.с.) предлагается к продаже за 1 379 900 руб.

Хэтчбек KIA Ceed в самой доступной версии с двигателем 1,4 л (100 л.с.) и «механикой» стал доступен за 984 900 руб. Наличие «автомата» в сочетании с мотором 1,6 л (128 л.с.) поднимает цену до 1 054 900 руб., а топовая комплектация с двигателем 1,4 л (140 л. с.) и роботизированной КП оценивается в 1 494 900 руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее обновление цен на KIA Ceed было отмечено в октябре и составило тогда 15 тыс. руб. Продажи седана Cerato начались в России с 1 октября, и текущее повышение цен на эту модель является первым с момента начала продаж.

Отметим также, что по итогам десяти месяцев текущего года российские дилеры KIA реализовали 188 492 автомобиля, что на 23% выше показателя за аналогичный период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.