 АВТОСТАТ | На каких автомобилях ездят люди среднего возраста в России?

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На каких автомобилях ездят люди среднего возраста в России?
  • 15.11.18 - 10:43

    На каких автомобилях ездят люди среднего возраста в России?
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На каких автомобилях ездят люди среднего возраста в России?

На каких автомобилях ездят люди среднего возраста в России?

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

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Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос российских автовладельцев и выяснили, какие марки и модели автомобилей наиболее популярны среди людей среднего возраста в нашей стране.

По результатам опроса выяснилось, что лидирует здесь Toyota, которой принадлежит 14,3% от общего числа респондентов соответствующей возрастной категории. Иными словами, каждый седьмой россиянин среднего возраста является владельцем автомобиля указанной японской марки. На втором месте по этому показателю находится отечественная LADA (11,4%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan, на долю которого пришлось 7% опрошенных.

А вот модельный рейтинг возглавляет продукция отечественного автопрома. Так, часть россиян среднего возраста являются владельцами автомобилей семейства LADA Samara, доля которого составляет 2,4% от всех участников опроса. Далее с небольшим отставанием следуют иномарки Ford Focus и Toyota Corolla (2,3% и 2,2% соответственно). Рубеж в 2% преодолевает и отечественная LADA Kalina (2,1%).

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 63 тысяч анкет респондентов в возрасте от 36 до 55 лет. Опросы проводились в период с 2015 по 2018 годы, при этом учитывались марки и модели, количество анкет по которым составило не менее 100 штук.

, источник: www.autostat.ru

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