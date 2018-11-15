На каких автомобилях ездят люди среднего возраста в России?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос российских автовладельцев и выяснили, какие марки и модели автомобилей наиболее популярны среди людей среднего возраста в нашей стране.

По результатам опроса выяснилось, что лидирует здесь Toyota, которой принадлежит 14,3% от общего числа респондентов соответствующей возрастной категории. Иными словами, каждый седьмой россиянин среднего возраста является владельцем автомобиля указанной японской марки. На втором месте по этому показателю находится отечественная LADA (11,4%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan, на долю которого пришлось 7% опрошенных.

А вот модельный рейтинг возглавляет продукция отечественного автопрома. Так, часть россиян среднего возраста являются владельцами автомобилей семейства LADA Samara, доля которого составляет 2,4% от всех участников опроса. Далее с небольшим отставанием следуют иномарки Ford Focus и Toyota Corolla (2,3% и 2,2% соответственно). Рубеж в 2% преодолевает и отечественная LADA Kalina (2,1%).

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 63 тысяч анкет респондентов в возрасте от 36 до 55 лет. Опросы проводились в период с 2015 по 2018 годы, при этом учитывались марки и модели, количество анкет по которым составило не менее 100 штук.