 АВТОСТАТ | Росстандарт запретил продажи кроссоверов Chery Tiggo 3 в России

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Росстандарт запретил продажи кроссоверов Chery Tiggo 3 в России

Росстандарт запретил продажи кроссоверов Chery Tiggo 3 в России

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15.10.18

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Росстандарт в рамках проведения плановых проверок протестировал кроссовер Chery Tiggo 3. Испытания были проведены на полигоне НАМИ по показателям: выбросы, защита водителя и пассажиров в случае лобового или бокового столкновения, внутренний шум, оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, содержание вредных веществ в воздухе обитаемого помещения ТС.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, по итогам испытаний выявлено несоответствие автомобиля Chery Tiggo 3 требованиям безопасности в части оснащения безопасными стеклами (автомобиль оснащен стеклами, безопасность которых как компонента подтверждена сертификатом соответствия, однако безопасность указанных стекол в сборе полнокомплектного транспортного средства не подтверждена Одобрением типа транспортного средства), а также  обеспечения двусторонней громкой голосовой связи в кабине транспортного средства с оператором экстренных оперативных служб (несоответствие качества связи).

В целях устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь Росстандартом компании «Чери Автомобили Рус» выданы обязательные к исполнению предписания о приостановке реализации небезопасной продукции, об устранении нарушений и разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. Также по указанным фактам будут возбуждены дела об административном правонарушении в отношении юридического и должностного лица.

Как пояснили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Чери Автомобили Рус», претензия к автомобильным стеклам возникла в связи с тем, что информация о знаках омологации (маркировки) на стеклах не включена в ОТТС. Автокомпоненты и запчасти, которые используются в производстве кроссоверов Chery в обязательном порядке проходят сертификацию согласно различным нормативам. Так, результаты сертификации можно видеть на всех стеклах кроссоверов Tiggo 3. Знак «E» подтверждает высокое качество стекла и его соответствие всем требованиям нормативов Правил ООН № 43.

Что касается проблемы, связанной с качеством аварийной связи, в кроссовере Tiggo 3 применяется модуль ЭРА-ГЛОНАСС отечественного производителя. В настоящее время специалисты «Чери Автомобили Рус» и поставщика изучают отчет и компоненты устройства для установления причины появления претензии со стороны Росстандарта к качеству аварийной связи, и готовятся провести всестороннюю проверку совместно с испытательным центром.

По результатам проверочных работ «Чери Автомобили Рус» и Росстандарт согласуют программу мероприятий по устранению претензий, выявленных в ходе испытания автомобиля. До устранения вышеобозначенных претензий дистрибьютор приостанавливает реализацию кроссоверов Chery Tiggo 3 с механической коробкой передач 2018 года выпуска.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китайские автомобили chery chery tiggo 3

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