 АВТОСТАТ | Volkswagen выпустит 50 млн электромобилей

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Volkswagen выпустит 50 млн электромобилей

Volkswagen выпустит 50 млн электромобилей

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

PDF, 43 стр.

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Компания Volkswagen планирует сделать электрокары массовым и доступным продуктом. По словам главы немецкого производителя Герберта Дисса, компания уже зарезервировала производственные мощности для постройки 50 млн электромобилей и заключила договоры с поставщиками батарей: LG Chem, Samsung, CATL и SKI.

Как пишет портал Motor.ru, основа стратегия Volkswagen в отношении электромобилей – это сокращение издержек за счет экономии на масштабе производства и использование гибкой архитектуры MEB. Дисс приводит в пример электрический Golf следующего поколения, издержки на производство которого станут ниже на 40%. При этом у него будет более просторный салон и увеличенный вдвое запас хода.

Модульная электрическая «матрица» MEB станет основой для целого семейства электрокаров Volkswagen. Масштабы выпуска электрокаров позволят установить минимально возможную цену. По предварительной информации, стоимость такой машины не превысит 20 тыс. евро (1,5 млн рублей по текущему курсу).

Ранее сообщалось, что к 2020 году Volkswagen намерен продать 150 тыс. электрокаров. Объем производства «зеленых» автомобилей должен составить около 550 тысяч в год. Всего до 2022 году бренды, входящие в группу Volkswagen, представят 27 моделей на платформе MEB. Инвестиции на модернизацию производства составят 6 млрд евро.

, источник: www.autostat.ru

Теги: электромобили инвестиции volkswagen

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