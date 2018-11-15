КАМАЗ в 2019 году запустит производство двигателей Р6

КАМАЗ ведет подготовку к серийному выпуску новых рядных шестицилиндровых двигателей семейства Р6, в рамках которой в этом году планируется собрать около 80 двигателей. В следующем году предприятие приступит к серийной сборке двигателей семейства Р6, сообщил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

Новый конвейер по производству семейства шестицилиндровых рядных двигателей Р6 рассчитан на выпуск 12 тыс. силовых агрегатов в год. Этими моторами будут оснащаться камские грузовики перспективного поколения К5, производство которых запланировано на 2019 год. Партнером лидера российского грузового машиностроения в реализации проекта стал один из ведущих мировых производителей – группа компаний Liebherr, сообщает пресс-служба правительства Татарстана. Напомним, в марте 2014 года в Германии КАМАЗ и группа компаний Liebherr подписали договор на разработку нового перспективного семейства рядных шестицилиндровых двигателей мощностью от 400 до 700 л.с. экологического класса «Евро-5» и, в перспективе, «Евро-6».