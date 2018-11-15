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Suzuki SX4 подорожал на 10 тысяч рублей

Suzuki SX4

Мониторинг цен на новые автомобили

24.10.18

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

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Незначительное повышение цены – на 10 тысяч рублей – было зафиксировано в ноябре во всех комплектациях кроссовера Suzuki SX4. Это отмечают эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Теперь Suzuki SX4 в самой доступной версии с двигателем 1,6 л (117 л.с.) и МКП оценивается в 1 249 тыс. руб. Автомобиль с таким же двигателем, но в паре с «автоматом» вырос в цене до 1 349 тыс. руб. Топовая комплектация с двигателем объемом 1,4 л (140 л. с.) обойдется покупателям в 1 679 тыс. руб.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на эту модель было зафиксировано в октябре, и тогда прибавка составила 20 тысяч рублей.

Отметим также, что с января по октябрь текущего года российские дилеры Suzuki реализовали 4 672 автомобиля, что на 26% превышает объем продаж за 10 месяцев прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили цены suzuki suzuki sx4

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