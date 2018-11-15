ТОП-10 городов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совсем недавно публиковало рейтинг российских городов по объему рынка новых легковых автомобилей. Теперь мы приводим аналогичную статистику, но по подержанным машинам.

Как и в предыдущем исследовании, мы не включили сюда Москву и Санкт-Петербург, которые по итогам 9 месяцев 2018 года входят в пятерку лидеров вторичного рынка среди регионов РФ (212,4 и 141,1 тыс. шт. соответственно).

В рейтинге остальных городов лидирует Новосибирск, жители которого с января по сентябрь нынешнего года приобрели 51,2 тыс. автомобилей с пробегом (-1%). На втором месте – Екатеринбург, вторичный рынок которого вырос на 4% и составил 36,4 тыс. единиц. На третьей строчке находится Краснодар, в котором за отчетный период было перепродано 34,6 тыс. автомобилей (+5%).

Далее следуют Омск (34,2 тыс. шт.; +2%) и Красноярск (32,6 тыс. шт.; +4%). Кроме них, в ТОП-10 российских городов по объему рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам января – сентября 2018 года также попадают: Нижний Новгород (29,6 тыс. шт.; -2%), Казань (28,6 тыс. шт.; 0%), Челябинск (28,3 тыс. шт.; 0%), Самара (27,8 тыс. шт.; -1%) и Уфа (27,5 тыс. шт.; -1%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что вторичный рынок в крупных городах РФ испытывает незначительные колебания, как и в целом по стране. Так, наибольший рост наблюдается в Краснодаре (+5%), а самое сильное падение зафиксировано в Нижнем Новгороде (-2%).